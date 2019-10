Fed Cup-team op indoor gravelbaan in Den Haag tegen Wit-Rusland

De winnaar van de ontmoeting op 7 en 8 februari 2020 plaatst zich voor de eerste editie van de Fed Cup Finals, half april in Boedapest.



,,Sportcampus Zuiderpark is een geweldige locatie, de hal is nieuw en mooi. Als KNLTB zorgen we bij thuiswedstrijden voor een sfeervolle en zeer onderhoudende ambiance en we hopen op veel supporters en tennisfans", aldus technisch en commercieel directeur Jacco Eltingh. ,,Met het Oranje-publiek achter je kun je als team namelijk net wat extra's bieden."



In september 2017 koos het Daviscup-team ook voor Sportcampus Zuiderpark voor de ontmoeting met Tsjechië. Oranje won toen met 3-2.



Sportcampus Zuiderpark heeft een capaciteit van 3500.