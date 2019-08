Federer: 100 keer op de US Open

Alleen Jimmy Connors kwam vaker in actie in New York: 115 keer. Federer speelde op twee andere grandslamtoernooien ook al minimaal 100 duels. Op Wimbledon staat hij op 114 partijen, op de Australian Open trad hij 111 keer aan. Alleen op Roland Garros bereikte Federer de 100 wedstrijden nog niet (87). Op de US Open komt er komende dagen nog minimaal één duel bij: in de derde ronde treft de Zwitserse publiekslieveling Daniel Evans of Lucas Pouille.

Federer doet in New York al voor de negentiende keer mee. Zijn eerste wedstrijd op de US Open was in 2000. Zijn tegenstander was de Nederlander Peter Wessels, die dicht bij een (met terugwerkende kracht) sensationele overwinning was. Wessels leidde in de beslissende vijfde set met 4-3, maar verzwikte toen zijn enkel en moest opgeven. In de vierde set had Federer een matchpoint overleefd, de toen nog jonge Zwitser ontsnapte. Later dat toernooi verloor hij in de derde ronde in vier sets van Juan Carlos Ferrero. De Spanjaard is overigens allang gestopt. Hij is maar een jaartje ouder dan Federer, maar gevoelsmatig behoort hij tot een heel andere tennisgeneratie.