Federer aan vooravond 21ste Australian Open: ‘Verwachtingen zijn niet hoog’

Johnson won eerder vandaag een Challenger-toernooi en zal dus met vertrouwen de reis naar Melbourne maken. ,,Het is lastig om te beginnen met iemand die onlangs nog heeft gespeeld. Hij is volledig wedstrijdfit en ik ben dat niet", aldus Federer, voor wie het pas de eerste officiële wedstrijd van het seizoen wordt. ,,Ik moet gelijk vlammen.”



Federer kan komende week zijn 100ste partij winnen bij het Grand Slam-evenement in Australië. De teller staat na 20 deelnames op 97. Maar belangrijker, hij wil op gelijke hoogte komen met recordwinnaar Novak Djokovic. ,,De weg naar de toernooizege is ontzettend lang, dus ik bekijk het van duel tot duel. Maar mijn verwachtingen zijn niet erg hoog.”