Federer betrapt op vloeken in kwartfinale

Federer (38) liet zich in de derde set van het duel met Tennys Sandgren even gaan en kreeg van umpire Marijana Veljovic een waarschuwing. Een lijnrechter wees de scheidsrechter op het gevloek van de nummer 3 van de wereld.

,,Zij spreekt duidelijk een mix van talen. Dat wist ik niet. De volgende keer ga ik eerst na hoe goed de lijnrechters hun talen spreken”, zei de Zwitser na de zege in vijf sets op de Amerikaan Sandgren. ,,Om eerlijk te zijn denk ik dat het normaal is dat je op een bepaald moment gefrustreerd raakt. Het is niet dat ik met woorden smeet of dat het hele stadion het hoorde.”