Federer door naar laatste zestien in Miami

Andreescu geeft in Miami op met schouder­bles­su­re

22:54 Aan de opmars van Bianca Andreescu is vanavond in Miami een einde gekomen. De 18-jarige tennisster uit Canada gaf in de vierde ronde tegen de Estse Anett Kontaveit op met een schouderblessure. Andreescu keek op dat moment tegen een achterstand van 6-1, 2-0 aan.