Federer en Djokovic in Europees team voor Laver Cup

Borg heeft ook Grigor Dimitrov en Alexander Zverev een plaatsje gegeven in het Europese team. De zesde tennisser wordt nog bekendgemaakt. Mogelijk krijgt Rafael Nadal weer een uitverkiezing. De Spanjaard was vorig jaar een van de Europese tennissers die de Laver Cup wonnen.



Team Wereld, onder leiding van John McEnroe, bestaat onder meer uit Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios, Kevin Anderson en John Isner.



De Laver Cup werd vorig jaar in het leven geroepen. In Praag werden twaalf tennispartijen gespeeld tussen het Europese team en Team Wereld. De tweede editie van de wedstrijd is in Chicago.