Federer en Nadal verbreken toeschouwersrecord in Kaapstad

Rus en Haarhuis onder de indruk van ‘powerten­nis’ Sabalenka

19:23 Paul Haarhuis en Arantxa Rus waren onder de indruk van het optreden van Aryna Sabalenka, die Wit-Rusland op 1-1 bracht in de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland. Sabalenka, tevens een goede dubbelspeelster, is morgen de tegenstander van Kiki Bertens in misschien wel een cruciaal duel.