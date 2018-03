Federer heeft nog geen uur nodig tegen Krajinovic

In de volgende ronde stuit de als eerste geplaatste Federer op Jeremy Chardy. De Fransman schakelde zijn landgenoot Adrian Mannarino uit (7-5 4-6 6-1).

Federer won het toernooi van Indian Wells vijf keer, in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar rekende de twintigvoudig grandslamkampioen in de eindstrijd af met de Zwitser Stan Wawrinka.

Voor Federer is het evenement in de Verenigde Staten zijn eerste optreden sinds zijn toernooiwinst vorige maand in Rotterdam. Na Indian Wells gaat Federer door naar Miami, waar hij ook zijn titel verdedigt.