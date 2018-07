Federer in 79 minuten langs Lajovic

Stephens weer snel uitgescha­keld op Wimbledon

16:16 Sloane Stephens is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De 25-jarige Amerikaanse, onlangs nog finaliste op Roland Garros en vorig jaar winnares van de US Open, verloor in twee sets (6-1, 6-3) van Donna Vekic uit Kroatië.