Federer in drie sets langs Clarke

17:00 Een unicum in de voetbalhistorie van RKSV Volkel voltrok zich op 23 juni: de ploeg promoveerde voor het eerst naar de tweede klasse. Gemakkelijk ging dat niet. Het was eigenlijk al game over voor Volkel, maar het wegvallen van JVC Cuijk bood een nieuwe kans. Die mogelijkheid pakten de mannen van vertrekkend trainer Tom van Dalen met beide handen aan. De grote held? Linksback Luuk Riepe.