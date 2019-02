Federer in drie sets voorbij Kohlschreiber in Dubai

In die tweede ronde neemt Federer het op tegen de Spanjaard Fernando Verdasco, die eerder vandaag in drie sets de Italiaan Thomas Fabbiano de baas was. Morgen komt Nederlander Robin Haase in actie in Dubai. Hij treft de Wit-Rus Egor Gerasimov in de eerste ronde.



Het ATP-toernooi van Dubai duurt nog tot en met zaterdag. Federer wist dit toernooi al zeven keer op zijn naam te schrijven. Vorig jaar was Roberto Bautista Agut de beste in de golfstaat.