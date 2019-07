Federer - Nadal in Kaapstad voor goede doel

Stubbe en Van Iersel uitgescha­keld op WK beach

14:10 Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het WK in Hamburg. Het Amerikaanse koppel Sara Hughes en Summer Ross was in twee sets te sterk voor de Nederlandse speelsters. De setstanden waren 21-14 en 21-19 in het voordeel van het als elfde geplaatste duo.