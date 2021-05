Federer onderuit bij eerste duel op gravel in 711 dagen: ‘Het seizoen begint voor mij op gras’

Vijf opvallende keepers die Alisson Becker voorgingen

17 mei Alisson Becker maakte gisteren de winnende goal voor Liverpool tegen West Bromwich Albion. De Braziliaan is daarmee de zesde keeper die een doelpunt maakt in de Premier League. Ook in de rest van Europa zijn er genoeg spectaculaire voorbeelden van keepers die op het scoreformulier belandden. Vijf opvallende voorbeelden.