Federer over eventueel afscheid: ‘Ik stop pas als mijn lichaam dat wil’

Roger Federer stelde zichzelf in 2009 voor het eerst de vraag hoe lang zijn tennisloopbaan nog zou duren. Tien jaar later is de inmiddels 38-jarige Zwitser nog steeds van de partij en hij is nog niet van plan te stoppen.