Federer overleeft zeven matchpoints in thriller tegen Sandgren

Hij was in de interviews na afloop weer zijn ontspannen zelf, maar wat was Federer in grote delen van de partij onherkenbaar geweest. Het deed pijn aan de ogen, al die missers, het trage bewegen, het afraffelen van de punten. Federer kreeg een vrij zeldzame waarschuwing voor schelden en ging verhaal halen bij de lijnrechter die hem had verklikt. Meteen daarna onderging hij een medische timeout, ook al vrij uniek. ,,Ik hou niet van de fysio op de baan, het is een teken van zwakte”, legde Federer nog maar eens uit. ,,Maar goed, iedereen kon nu wel zien dat ik ergens last van had.” Hij noemde eerst de lies en bovenbeen als pijnpunten, later ook zijn hamstring en heup. ,,Maar ik voelde dat het geen blessure is die ik kon verergeren en me dan weken of maanden zou kosten. Het was alleen stijf en stram.”