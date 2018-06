Federer schakelt Kudla uit en gaat naar finale in Halle

Federer jaagt op zijn tiende titel op het toernooi van Halle. De 36-jarige tennisser maakte tegen de Amerikaanse nummer 109 van de wereld het verschil in de eerste set pas in de tiebreak waarin hij uitliep naar een 6-0 voorsprong. In de tweede set pakte Federer een late break op 5-5 en mocht vervolgens voor de wedstrijd serveren. Daarin sloeg hij meteen toe op zijn eerste matchpoint.