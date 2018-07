Federer slaat Toronto even over

De Zwitserse nummer twee van de wereld wil zijn energie bewaren voor nog grotere evenementen, zoals de US Open.



De 36-jarige Federer, vorig jaar nog finalist in de Canadese stad, vindt het verstandig wat meer rust te nemen. De Zwitser werd twee weken geleden op

Wimbledon in de kwartfinale uitgeschakeld.



In Toronto komen de overige top tien-spelers van de wereldranglijst wel in actie.