Federer sneuvelt tegen Del Potro in kwartfinale US Open

Del Potro won op Flushing Meadows de titel in 2009. Hij versloeg toen in de finale Federer eveneens. Door diens nederlaag komt het ook dit jaar in New York niet tot een langverwachte confrontatie tussen de Spanjaard Rafael Nadal en Federer. Beiden konden elkaar tijdens deze editie voor de eerste keer bij de US Open treffen, in de halve finales.



,,Nee, het gaat weer niet gebeuren, maar daar heb ik nog geen moment aan gedacht'', zei Federer. ,,Natuurlijk is dat jammer, maar Juan Martin verdient het meer. Ik heb het gevoel dat ik hier niet in de halve finales thuishoor en om eerlijk te zijn, denk ik ook dat hij momenteel meer kans maakt tegen Rafa dan ik.''



Del Potro, die eerder in zijn loopbaan door een hardnekkige polsblessure langdurig aan de kant stond, kon evenals Federer op veel aanmoedigingen rekenen van het geestdriftige Amerikaanse tennispubliek. ,,Voor mij is dit ook mijn thuisbaan. Na al mijn blessures en operaties, voel ik me echt gelukkig hier. Dit was mijn beste partij tot dusver in dit toernooi. Ik deed eigenlijk alles goed.''