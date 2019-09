Federer strandt in kwartfinale US Open

De 38-jarige Federer bezet de derde plaats op de ranking en won vijf keer eerder de US Open, hoewel de laatste keer alweer 11 jaar geleden, in 2008. In de achtste finales won hij nog op indrukwekkende wijze van de Belg David Goffin, maar dat niveau haalde hij nu alleen in de eerste set. Daarna was het niveau van de Zwitser te wisselvallig om de Bulgaar van zich af te houden.