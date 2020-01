Federer versus Djokovic: alleen op papier een kraker?

Door Rik Spekenbrink



Zelfs de meest verstokte Federer-fan zal met een vergrootglas moeten zoeken naar sprankjes hoop, als de 38-jarige Zwitser het morgen (tijdstip nog onbekend) in de halve finale van de Australian Open opneemt ­tegen Novak Djokovic. Het wordt de vijftigste editie van deze topper. Met een tussenstand van 26-23 in het voordeel van de Serviër is de ­titanenstrijd redelijk in balans. Federer won de laatste onderlinge ontmoeting, eind vorig jaar bij de ATP Finals.