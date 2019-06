Federer via landgenoot Wawrinka naar halve eindstrijd tegen Nadal

Federer bereikte dankzij de zege voor de achtste keer in zijn carrière de halve finale in Parijs, nadat hij dit seizoen na drie jaar afwezigheid terugkeerde. In de halve eindstrijd wacht rivaal en titelverdediger Rafael Nadal.

Het is de zevende keer op een rij dat Federer weet te winnen van Wawrinka. De laatste zege van Wawrinka was vier jaar geleden, toen beiden elkaar ook in de kwartfinales in Parijs troffen. Beide Zwitsers wonnen Roland Garros één keer. Federer in 2009, Wawrinka in 2015.