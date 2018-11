Federer vrij eenvoudig door naar laatste acht in Parijs

De Italiaan was pas de eerste tegenstander voor Federer in de hoofdstad van Frankrijk. De nummer drie van de plaatsingslijst was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij mocht ook de tweede ronde overslaan omdat de Canadees Milos Raonic geblesseerd was. Federer is in Parijs op jacht naar zijn honderste titel op de ATP-tour. Het record is in handen van de Amerikaanse tennislegende Jimmy Connors met 109 titels.