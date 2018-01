Federer weet van geen ophouden: 'Volgend jaar weer de Australian Open'

Federer prolongeerde zijn titel en staat nu op twintig grandslamzeges. 'King Roger' lijkt bezig aan zijn tweede jeugd, vorig jaar ingezet met winst van de Australian Open en Wimbledon. De Zwitser had daarvoor ruim vier jaar geen grandslamtitels meer gewonnen en tobde met blessures. Nu lonkt zelfs een terugkeer aan de top van de wereldranglijst. Het verschil met Rafael Nadal, die in de kwartfinales geblesseerd moest opgeven, bedraagt nog maar 155 punten.



Federer kiest zijn toernooien zorgvuldig uit. Hij overweegt eind februari mee te doen in Dubai. De Zwitser heeft nog geen beslissing genomen over het gravelseizoen. Vorig jaar sloeg hij de toernooien op deze zware ondergrond over om zijn lichaam niet te veel te belasten. ,,Ik weet het nog niet. Het is mogelijk dat ik binnenkort ergens ga spelen, maar het kan ook zijn dat ik een tijdje niet in actie kom'', zei Federer.