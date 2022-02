Félix Auger-Aliassime ten koste van Andy Murray eenvoudig naar kwartfinales Ahoy

Auger-Aliassime, die voor de vierde keer meedoet in Rotterdam, brak Murray in diens eerste servicegame meteen op love na een dubbele fout van Murray op het eerste breakpunt. De Canadees stond na twintig minuten met 4-0 voor, maar daarna kwam Murray, die door blessureleed is afgezakt naar plek 95 op de wereldranglijst, beter in de wedstrijd. De Schot benutte met een fantastische return zijn eerste breekkans en kwam terug tot 4-2, maar verder liet de sterk serverende Auger-Aliassime het niet komen.

De 1250 aanwezige toeschouwers lieten zich gelden om Murray de kracht te geven die hij nodig had om terug te komen in de partij. Zeker toen hij op 1-1 gebroken werd, leek het pleit echter beslecht. Groot was dan ook de verbazing toen Murray na die nieuwe tegenslag een prachtige game op de mat legde en alle slordigheden van Auger-Aliassime keihard afstrafte.

Oud-toernooiwinnaar Murray (hij won het toernooi in 2009) wilde in zijn zevende deelname een vroegtijdig afscheid voorkomen, maar kon niet verhinderen dat hij op 2-2 opnieuw werd gebroken en dit keer was de koek definitief op. Auger-Aliassime liep eenvoudig uit naar 4-2 en hield de break nu wel vast. Het eerste matchpunt verliep curieus: Murrays petje viel halverwege de rally van zijn hoofd, waardoor het punt overgespeeld moest worden. Murray overleefde het eerste matchpunt daarna, maar moest op het tweede alsnog capituleren.

“In de beginfase speelde ik misschien wel mijn beste tennis. Maar Andy is een grote kampioen en hij vindt altijd een manier om terug te komen. Ik ben blij met deze mooie prestatie”, zei de winnaar na afloop. Auger-Aliassime, vorige maand nog kwartfinalist op de Australian Open, neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de Brit Cameron Norrie.

