Fem van Empel heeft goud in de benen en krijgt complimenten van Marianne Vos: ‘Ze heeft enorm veel potentie’

Marianne Vos was 18 jaar oud toen ze in Zeddam haar eerste wereldtitel pakte. In het veldrijden. Even oud dus als Fem van Empel die gisteren bij de beloften brutaal en sterk in het zand van Oostende naar de regenboogtrui reed. Niet de vaderlandse topfavoriete Manon Bakker, maar de tiener uit Sint-Michielsgestel toonde zich de ware kampioene in de Nederlandse selectie.