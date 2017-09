Fenerbahçe en Van Persie treiteren elkaar

Een zware knieblessure, of juist een licht kwetsuur? Met een kort, vinnig statement reageerde Robin van Persie (34) gisteren op een publiekelijke diagnose van de Fenerbahçe-clubarts. Het treiteren is begonnen.

Voor de tweede keer in een week tijd bracht Fenerbahçe gisteren zorgwekkend medisch nieuws naar buiten over Robin van Persie, nota bene op de eigen website. Dokter Burak Kunduracioglu was stellig: de Nederlander had de voorste kruisband van zijn linkerknie ingescheurd, een blessure opgelopen tijdens Frankrijk-Nederland.

,,Zorgwekkend,'' voegde Kunduracioglu er aan toe, suggererend dat het herstel wel eens maanden kon duren. Maar een paar uur later reageerde Van Persie zelf op zijn eigen twitteraccount, duidelijk geïrriteerd. ,,Ik vind het vervelend dat er berichten zijn verspreid over mijn blessure, zonder mijn instemming en toestemming", aldus de spits.

Volgens de voetballer zelf is er sprake van een lichte blessure, 'zoals meerdere artsen hebben bevestigd op basis van de scans'. Binnen drie weken hoopt Van Persie weer op het trainingsveld te staan. Een lezing die wordt bevestigd door specialisten die de Nederlander de laatste dagen onderzochten.

Het is een merkwaardige zaak, temeer omdat vorige week iets soortgelijks gebeurde. Ook toen maakte Fenerbahçe melding van een blessure bij Van Persie, in dat geval aan de schouder, een kwetsuur dat volgens de Turken twee weken zou kosten. Een dag later stond de Rotterdammer echter fit op het trainingsveld in Katwijk, zonder ook maar een spoortje van pijn.

Liefde

Alles wijst erop dat de liefde wel zo'n beetje voorbij is tussen Fenerbahçe en de Nederlander. Het is een beproefd recept van Turkse clubs die wel klaar zijn met een speler: een ouderwets potje treiteren. Even wat verwarring of ergernis zaaien richting buitenwacht.

Vorig jaar kreeg ook Wesley Sneijder al met dergelijke pesterijen te maken bij zijn club Galatasaray. Sneijder kreeg onder meer een boete opgelegd van 2.1 miljoen euro, omdat hij 'te veel gele kaarten' zou hebben gepakt. De middenvelder betaalde de boete niet.

De situatie rond Van Persie is anders, maar er zijn ook overeenkomsten. De Rotterdammer zag deze zomer een terugkeer naar Feyenoord wel zitten, maar al snel bleek dat Fenerbahçe daar niet aan mee wilde werken, althans: zeker niet transfervrij.

Drukmiddel