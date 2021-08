Fer in Turkije om transfer naar Alanyaspor af te ronden

Podcast | ‘Als je iemand op zijn achter­hoofd slaat, is het rood’

7:11 Had Edson Álvarez geen rode kaart moeten krijgen? Is het puntenverlies van Ajax een incident? Kan Feyenoord dit spel volhouden en gaat PSV de Champions League in? Het zijn gespreksonderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Vandaag praat presentator Etienne Verhoeff met verslaggevers Johan Inan en Mikos Gouka.