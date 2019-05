Fer, Narsingh en Bony gratis op te halen, Llorente kost vijftig miljoen euro

Fer, Narsingh en Bony weg bij Swansea

Swansea City heeft bevestigd dat de Nederlanders Leroy Fer en Luciano Narsingh de club verlaten. Hun aflopende contracten worden niet verlengd, meldde de nummer tien van de Championship, het tweede profniveau in Engeland.



Oud-Feyenoorder Fer fungeerde dit seizoen als aanvoerder bij Swansea, maar hij moest veel wedstrijden overslaan wegens blessures. De 29-jarige middenvelder was deze winter nog dicht bij een transfer naar Aston Villa. Hij speelde sinds februari 2016 bij ‘The Swans’.



Narsingh verruilde in januari 2017 PSV voor Swansea, maar de aanvaller vond niet echt zijn draai bij de club uit Wales. Coach Graham Potter stelde hem zelden op. Ook Wilfried Bony, oud-speler van Vitesse, is gratis op te halen in Swansea.