Fer, Narsingh en Bony gratis op te halen, PSV strikt talenten

PSV legt talenten vast

Nadat gisteren al de 18-jarige middenvelder Damien Timan werd vastgelegd door PSV, volgde vandaag de bekendmaking van een nieuwe overeenkomst met een jeugdspeler. De 19-jarige Koen Oostenbrink ondertekende vrijdag al zijn contract, maar de club ‘spreidde’ het nieuws. Oostenbrink is eveneens een middenvelder en sluit komend seizoen aan bij Jong PSV. Recent werd al Andrew Mendonca vastgelegd, eveneens een middenvelder. Ook hij sluit aan bij Jong PSV.



Naar verwachting zullen op niet al te lange termijn onder anderen Dennis Vos (17) en Mees Kreekels (18) volgen met een verbintenis bij PSV. Technisch manager John de Jong is met meerdere talenten in gesprek.

Fer, Narsingh en Bony weg bij Swansea

Swansea City heeft bevestigd dat de Nederlanders Leroy Fer en Luciano Narsingh de club verlaten. Hun aflopende contracten worden niet verlengd, meldde de nummer tien van de Championship, het tweede profniveau in Engeland.



Oud-Feyenoorder Fer fungeerde dit seizoen als aanvoerder bij Swansea, maar hij moest veel wedstrijden overslaan wegens blessures. De 29-jarige middenvelder was deze winter nog dicht bij een transfer naar Aston Villa. Hij speelde sinds februari 2016 bij ‘The Swans’.



Narsingh verruilde in januari 2017 PSV voor Swansea, maar de aanvaller vond niet echt zijn draai bij de club uit Wales. Coach Graham Potter stelde hem zelden op. Ook Wilfried Bony, oud-speler van Vitesse, is gratis op te halen in Swansea.

Volledig scherm Leroy Fer. © Getty Images

Llorente: vijftien miljoen euro