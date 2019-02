Fer toch niet naar Aston Villa na gedoe om contract

Elfvoudig international Fer kon op Deadline Day kiezen tussen twee clubs: Lille OSC (tweede in Ligue 1) en Aston Villa, dat tiende staat in het Championship. Fer koos voor die laatste optie, terwijl zijn huidige club Swansea City momenteel elfde staat op het tweede niveau in Engeland met slechts een puntje minder.



Alles leek gisteravond in kannen en kruiken. Fer liet weten dat hij helemaal rond was met Aston Villa, maar vanwege twijfels over zijn fitheid veranderde Aston Villa op het laatste moment nog de financiële voorwaarden in zijn contract. Dat ging er bij Fer niet in, waarop de middenvelder besloot om dit seizoen toch gewoon bij Swansea City te blijven. Daar draagt Fer dit seizoen de aanvoerdersband en was hij in 24 wedstrijden goed voor een goals en drie assists.