Ferri Somogyi huilde om succes Guus Hiddink in Zuid-Korea

In de serie ‘Als ik bondscoach was’ gaat Diana Kuip langs bij voetbal-liefhebbende BN’ers (waaronder oud-voetballers) die hun ideale opstelling voor het Nederlands elftal op een whiteboard tekenen. Voorafgaand en na het maken van de opstelling vraagt Diana hen van alles over hun oranje-beleving, liefde voor de sport, wat voor bondscoach zijzelf zouden zijn en natuurlijk de gekozen opstelling. Met deze week: Ferri Somogyi, die vertelt over het moment dat het Nederlands elftal hem tot tranen wist te roeren.