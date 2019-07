Ferro treft landgenote Cornet in eerste WTA-finale

Istvan Bakx duikt op bij tweededivi­si­o­nist Spakenburg

11:00 Istvan Bakx traint vanaf maandag mee met tweededivisionist Spakenburg. ,,We gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen", zegt de 33-jarige middenvelder, die zijn aflopende contract bij Go Ahead Eagles deze zomer niet verlengde.