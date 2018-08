Feyenoord bestraft en beboet Boëtius

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wilde vandaag tijdens een persconferentie niet te veel kwijt over de maatregel. ,,Ik wil er weinig over zeggen, maar het gaat een heel moeilijk verhaal worden voor Boëtius.''

Boëtius (24) werd op 24 juli tijdelijk uit de selectie gezet. De aanvaller weigerde na afloop van de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe (3-3) nog een training af te werken met de spelers die niet in actie kwamen of invielen. Na twee tegenvallende optredens van zijn concurrent Sam Larsson mocht Boëtius tegen De Graafschap weer eens starten. ,,Hij was onze beste man, daarom was dat moment met die twee gele kaarten ook zo jammer'', zegt aanvoerder Robin van Persie. ,,Zelf heb ik aan het begin van mijn carrière ook wel eens dingen gedaan waarvan ik nu denk: dat was niet slim, had dat nou gemoeten? Ik blijf Jean-Paul dus helpen. Mijn vertrouwen heeft hij, hij kan altijd bij mij terecht.''