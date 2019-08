Feyenoord bevestigt komst verdediger Ié

Willem II tegen Fortuna zoals tegen PEC; Vrousai terug ‘op tien’

14:34 Willem II zal zondag (12.15 uur) vermoedelijk in dezelfde opstelling aantreden in Sittard als bij de eerste wedstrijd deze competitie in Zwolle (1-3 winst). Op bezoek bij Fortuna gaat Marios Vrousai dus weer ‘op tien’ spelen.