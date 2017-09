Feyenoord - City

Mighty Mike is terug

12 september Begin augustus werd Michael van Gerwen vader van dochtertje Zoë. De Vlijmenaar trok een maand uit om dit geluk in zijn leven te vieren, maar keerde op de Dutch Masters in Maastricht terug in de spotlights. Waar zijn tegenstanders wellicht hoopten dat de maand afwezigheid ten koste zou zijn gegaan van de scherpte was niets minder waar. Mighty Mike keerde in stijl terug en nam de eerste prijs mee naar huis.