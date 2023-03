Feyenoord doet het ook tegen Shakhtar in de slotfase van de wedstrijd

Met samenvatting Michael van Gerwen voltooit hattrick in Premier League: ‘Ik weet hoe ik moet winnen zonder mijn A-game te spelen’

Michael van Gerwen heeft voor de derde keer op rij een speelronde in de Premier League gewonnen. Op de zesvoudig eindwinnaar van het prestigieuze PDC-televisietoernooi stond donderdagavond geen maat. Jonny Clayton en Peter Wright hadden niks in te brengen tegen de Nederlander, terwijl Michael Smith in de finale nipt verslagen werd met 6-4.