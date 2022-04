Feyenoord geniet na, maar blijft hongerig: ‘We willen naar die finale’

Door Mikos Gouka



Cyriel Dessers kent de voetbalwijsheid ook, zo laat hij weten. ,,Je mag als voetballer 24 uur genieten, dan moet de knop weer om’', zegt de spits. Maar Feyenoord mag nog dit keer wel iets langer in de euforie van het bereiken van de halve finale van de Conference League blijven hangen. De eerstvolgende wedstrijd is immers pas op 24 april, thuis tegen FC Utrecht. ,,Ja, een weekeinde vrij, lekker", zegt Dessers. ,,Ik had liever de bekerfinale gespeeld, maar ja, dit is wel lekker, we moeten er wel even van genieten.‘’