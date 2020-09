Feyenoord haalt Baggio Wallenburg op bij PSV

Adrie Koster: ‘Al wel wat beelden van Rangers gezien’

21 september Willem II-trainer Adrie Koster z ag dat het niet goed was in de eerste helft tegen Heracles en wilde met het inbrengen van John Yeboah en Driess Saddiki voor meer frisheid in zijn ploeg zorgen. Zeven minuten later was het 3-0. ,,Dat het zo goed uitpakte, daar moet je natuurlijk ook wel wat mazzel bij hebben.”