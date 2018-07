Feyenoord haalt Colombiaanse aanvaller Sinisterra

Sagan na dubbelslag: Cool om geel te hebben

18:25 Het was tachtig jaar geleden dat de Tour de France finishte in La-Roche-sur-Yon. Net als toen werd de rit gewonnen door een wereldkampioen: toen was het de Belg Eloi Meulenberg, ditmaal Peter Sagan. ,,Zo zie je maar weer: de geschiedenis herhaalt zich altijd'', lachte de Slowaak die meteen ook de gele trui kon aantrekken.