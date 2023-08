Feyenoord heeft beet en huurt Tsjechisch international Ondrej Lingr

Speel mee met ons Vuelta Wielerspel en maak kans op mooie prijzen

De 78ste editie van de Ronde van Spanje begint zaterdag in Barcelona. De eerste etappe is een ploegentijdrit met een lengte van ongeveer 15 kilometer. Ook de tweede etappe vindt plaats in en rond de Catalaanse stad. De Vuelta eindigt op 17 september in Madrid. Maak de Ronde van Spanje nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Ga de uitdaging aan met al je vrienden, familie en collega’s en maak kans op mooie prijzen, waaronder een prachtige racefiets.