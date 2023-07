Feyenoord heeft interesse in Japanse aanvaller Ayase Ueda

Feyenoord is niet de enige club die de komst van Ueda onderzoekt. ,,U weet welke Nederlandse club hem wil”, zegt directeur Carlos Avina van Cercle Brugge in Het Laatste Nieuws. ,,Maar er is ook een club uit de Premier League met interesse, net als een club uit de MLS en twee clubs uit Spanje. We hebben geen haast. Zijn marktwaarde zal alleen maar toenemen.”



Feyenoord werd afgelopen week al met de 24-jarige Ueda in verband gebracht toen algemeen directeur Dennis te Kloese de Japanner op sociale media ging volgen. Cercle Brugge zou minimaal 10 miljoen euro voor hem willen ontvangen.

Vorig seizoen speelde Ueda 42 wedstrijden voor Cercle Brugge in alle competities. Hij scoorde daarin 24 keer. Met 22 treffers in de competitie eindigde hij als tweede op de topscorerslijst in de Jupiler Pro League, met vijf goals minder dan AA Gent-spits Hugo Cuypers. De 1,82 meter lange spits kwam vorig jaar voor 1,3 miljoen euro over van Kashima Antlers, waar hij in 103 wedstrijden tot 47 treffers kwam.

Ueda speelde ook al vijftien interlands voor Japan. Vorige maand maakte hij zijn eerste interlandgoal, toen Japan met 6-0 won van El Salvador. Op het WK in Qatar was Ueda ook van de partij, maar daar speelde hij alleen in de eerste helft bij de 1-0 nederlaag tegen Costa Rica.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal