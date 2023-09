Feyenoord houdt rekening met vertrek Javairô Dilrosun: ‘Er speelt iets rond hem’

Trainer Arne Slot wacht het rustig af. Van Slot hoeft de vorig seizoen bij Hertha BSC weggehaald buitenspeler niet weg. ,,Nu speelt hij niet, maar als Javairo zou blijven gaan we gewoon weer aan de slag om beter te worden. En wie mij volgt weet dat dingen ook weer kunnen veranderen voor spelers.

,,Over een maand kan alles weer anders zijn en zou hij weer kunnen spelen. Vrijdag voor de wedstrijd tegen FC Utrecht speelde er iets op transfergebied. Daarom zat hij zondag niet bij de wedstrijdselectie. Dat is toen niet rondgekomen.”

Maar volgens Te Kloese kan dat nog steeds. Slot zegt dat een eventueel vertrek van Dilrosun geen kansen biedt om de transfervrij Oussama Idrissi op te halen. ,,We hebben Ivanusec”, zegt hij. ,,Paixão kan links uit de voeten. En Sauer laat zich zien. Dan moet je je afvragen of Idrissi halen slim is. En eigenlijk geef ik dan het antwoord al.”