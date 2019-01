Feyenoord huurt Martina tot einde seizoen van Everton

RKC wil na elf jaar weer eens thuis winnen van FC Den Bosch

12:05 RKC Waalwijk wil na jaar eindelijk wel weer eens thuis een competitiewedstrijd winnen van FC Den Bosch. Want wat in de Vliert zo makkelijk lukt, blijkt voor eigen publiek geen sinecure voor de Waalwijkers. Slechts twee van de elf thuisduels in de betaalde historie tegen de Bossche buren eindigden in een zege.