Feyenoord kan overwinteren in Europa League, maar het gaat over Advocaat en mysterie rond Haps

Maar het ging vandaag in de Kuip vooral over twee andere onderwerpen. Het aangekondigde vertrek van Dick Advocaat, die gisteren wereldkundig maakte dat hij in mei stopt als trainer van Feyenoord. En de afwezigheid van Ridgeciano Haps. Op social media namen de geruchten rond de reden van de absentie van de linksback de laatste dagen toe. Er ontstond een soort omgekeerde bewijslast. Haps is volgens Feyenoord afwezig omdat hij ziek is. Maar de geruchten op internet dat die reden niet klopte, namen met de dag toe. ,,Tot en met dat hij in de gevangenis zou zitten’', zegt Dick Advocaat. ,,Heel erg vervelend en het gaat wel heel ver. Het verhaal is dat deze jongen ziek is en om die reden niet kan spelen. Daar kunnen we verder niets over kwijt want zo zijn de privacyregels. We hopen dat hij over een week of twee terug is en dan is het aan hem om wel of niet te vertellen over wat hij mankeerde. Maar dat speculeren is niet goed. Of ik contact met hem heb gehad? Wel met zijn familie.’'