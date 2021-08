Feyenoord laat Bozeník op huurbasis naar Duitsland gaan: ‘Hij moet daar stappen maken’

De overstap van Feyenoorder Róbert Bozeník naar Fortuna Düsseldorf is rond. De 21-jarige Slowaakse spits is door zijn nieuwe club medisch goedgekeurd. Daardoor komt hij de rest van het seizoen uit voor de Duitse club uit de tweede Bundesliga.

Bozeník speelt sinds januari 2020 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van de Slowaakse club MSK Zilina. Hij kon nog niet doorbreken in De Kuip. Trainer Arne Slot liet zondag in Utrecht al weten dat het beter voor hem is om zich bij een andere club verder te ontwikkelen.

,,Je ziet toch dat het moeilijk is voor hem. Dit is de beste oplossing, een nieuwe omgeving. Ik hoop dat hij daar veel gaat spelen en dat we hem volgend jaar beter terug gaan krijgen”, zei Slot.

Ook technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord denkt dat een verhuur goed is voor Bozeník. ‘Róbert wil graag meer speelminuten maken. Wij willen dat ook, maar we denken dat de mogelijkheden voor hem bij het eerste elftal op dit moment beperkt zijn. Vandaar dat we samen naar een oplossing hebben gezocht en die hebben we gevonden in een huurperiode bij Fortuna Düsseldorf. Aan Róbert om zich in die nieuwe omgeving van zijn beste kant te laten zien en daar stappen te maken.”