Feyenoord maakt werk van terugkeer Clasie

BD Lezerstour staat op zijn kop, Heisen gaat geweldig

19:19 Dat de Mûr-de-Bretagne voor opschudding in het peloton zou zorgen stond voor het begin van de zesde etappe al vast, maar in de BD Lezerstour zijn vrijwel alle rollen omgedraaid. Eric Wolf kon zijn gele trui niet vasthouden, want de sprinters gaven niet thuis op de steile slotklim. Wim van Dijk mag zich de nieuwe leider noemen. Toch komt het gevaar van een familie - of beter gezegd één persoon - uit Oss.