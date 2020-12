Feyenoord mag niet trainen in stadion: ‘Het veld? We zullen moet oppassen in de opbouw’

Of Luis Sinisterra en Leroy Fer na langdurig blessureleed op dit veld in actie kunnen komen, is afwachten. De Colombiaan en de middenvelder zijn wel klaar om minuten te maken. ,,Fer en Sinisterra kunnen allebei invallen. De een wat langer dan de ander. We nemen echt niet alle risico’s met die jongens. Ook Linssen kan in principe weer starten. Of we nog een appeltje te schillen hebben met Wolfsberger AC? Dan had dezelfde arbiter als in de Kuip moeten fluiten. We hebben er nu eentje die in 14 duels als 53 gele kaarten heeft gegeven. Maar hij staat wel bekend als een goede scheidsrechter. Die wedstrijd in de Kuip, dat had niets met onderschatting te maken. We kregen op vervelende momenten strafschoppen tegen. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ze werden heel makkelijk gegeven. Als je na twaalf minuten als op 0-2 staat, word het moeilijk. Al begonnen we in de tweede helft goed met meteen een doelpunt. Daarna werd het 1-3 en daar kwamen we niet meer overheen.’'