Feyenoord opnieuw beboet vanwege afsteken vuurwerk door fans

Pijnlijke rug Van der Poel baart zorgen: ‘Maar Mathieu is nog gemotiveer­der dan normaal’

25 augustus Na zijn afmelding voor het WK mountainbike deze week in Italië, start Mathieu van der Poel maandag vooralsnog wel in de Benelux Tour. Al wordt die knoop dit weekend definitief doorgehakt. Zijn pijnlijke rug blijft een reden voor zorg. ,,Maar Mathieu is nog gemotiveerder dan normaal.’’