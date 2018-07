Feyenoord treft Trencín of Górnik Zabrze in voorronde Europa League

Bij Trencín spelen vier Nederlanders, met als meest opvallende naam oud-Feyenoorder Joey Sleegers. Zij zullen de aankomende twee donderdagen moeten pieken tegen de Poolse formatie om in de derde voorrondes tegen de Rotterdammers te spelen.



Ook AZ en Vitesse weten wie ze kunnen treffen als ze door de tweede voorronde doorkomen. De Arnhemmers moeten de komende dagen eerst afrekenen met Viitorul uit Roemenië, terwijl AZ speelt tegen het Kazachse Kairat Almaty. Daarna spelen de Alkmaarders bij winst tegen SK Sigma Olomouc uit Tsjechië en Vitesse treft met PAOK (Griekenland) of het Zwitserse Basel een op papier lastige opponent. Daarmee speelt Vitesse mogelijk tegen clubheld Ricky van Wolfswinkel, die nu voor Basel speelt.



Mocht Ajax het tweeluik tegen Sturm Graz in de voorrondes van de Champions League niet overleven dan speelt het in de derde voorronde van de Europa League tegen het Ierse Dundalk of AEK Larnaca uit Cyprus.



Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Deze duels zijn op 23 en 30 augustus.