Feyenoord waakt voor onderschatting tegen FC Drita: ‘Ze zijn gevaarlijk op de counter’

Jens Toornstra neemt aan die wedstrijd een voorbeeld. ,,Je kunt je in iedere tegenstander verslikken en het is aan ons om dat nu te voorkomen. FC Drita is net als Trenčín toen een grote onbekende. We hebben dit team wel geanalyseerd op videobeelden en assistent-trainer Marino Pusic en een scout hebben ze bekeken. Drita heeft een ploeg die probeert te voetballen, maar die ook gevaarlijk kan worden in de tegenaanval. Ik heb ze zien spelen tegen een andere ploeg die ik niet ken. Er is bij mij in ieder geval geen sprake van onderschatting,” vertelde Toornstra op de persconferentie voor de training.



Ook Arne Slot is op zijn hoede: ,,Ze spelen verzorgd voetbal, maar zetten niet al te hoog druk. Hun buitenspelers zijn zeer gevaarlijk, zeker op de counter.” Maar Slot is van mening dat Feyenoord het aan zijn stand verplicht is om in de uitwedstrijd goede zaken te doen. Slot wilde de opstelling van Feyenoord nog niet prijsgeven.



De wedstrijd wordt gespeeld in het Fadil Vokrri Stadium, dat normaal 13.500 toeschouwers kan herbergen. Voor het duel FC Drita - Feyenoord worden 3.500 bezoekers toegelaten. Er mogen geen supporters van de uitploeg aanwezig zijn.